Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого» концерта Носкова

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отреагировал на слова музыканта Сергея Мазаева о том, что первый концерт Николая Носкова после инсульта был «жалким зрелищем».

По словам Пригожина, каждый имеет право на свое мнение, а артист должен быть на сцене всегда. Пригожин подчеркнул, что за последний год Носков сделал большой прогресс. «Если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе. Нельзя бросать людей, когда они находятся в таком, скажем, незавидном положении», — отметил он.

Выступление Носкова очень растрогало Пригожина. «Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», — заключил он.

9 декабря Николай Носков выступил в Московском Crocus City Hall. Большую часть вечера перенесший инсульт артист провел в кресле. В концертной программе также приняли участие Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды, исполнившие песни музыканта.

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