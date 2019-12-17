Вышел первый трейлер фильма о советском Супермене
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На YouTube появился первый трейлер анимационного фильма «Супермен. Красный сын».
Отмечается, что сюжет завязан на советском Супермене.
В ленте по мотивам одноименного комикса Марка Миллара, супергерой с планеты Криптон попадает в СССР, а не в США.
Действие анимационной ленты происходит во времена Холодной войны.
В ролике показаны отрывки из разговора Супермена с советским вождем Иосифом Сталиным, а также с Чудо-женщиной. Еще в трейлере можно увидеть Зеленых фонарей, Бэтмена, которые противостоят Человеку из стали.
Релиз мультфильма намечен на начало 2020 года.
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