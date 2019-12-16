Режиссер объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссер концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко в беседе с РИА «Новости» объяснил, как из эфира исчезло слово «протесты», звучавшее в песне группы «Куртки Кобейна».

По словам Болтенко, этот инцидент — досадный технический брак. «Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны», — утверждает он.

Концерт был показан в эфире телеканала «Россия 1». В составе группы «Куртки Кобейна» композицию исполняли музыканты «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha. В ВГТРК утверждают, что телеканал получил готовую телеверсию от организаторов концерта и правки в материал не вносил.

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