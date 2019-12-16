Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.

Признаки заболевания впервые появились у певицы в 2005 году, позже был и период, когда Хлебникова не могла встать с кровати. О своих трудностях она молчала, помогал ей экс-супруг. «В тот период я закрылась в себе, оттолкнула всех друзей… Рядом остались только родители, дочь и… Антон – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — цитирует артистку «Собеседник».

Хлебникова предупреждает, что не хочет просить о помощи в связи с заболеванием. «Я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное», — говорит она.

Марине Хлебниковой 54 года. Исполнительница хитов «Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко моё, вставай!» и др.

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