Макс Корж прокомментировал произошедшие на концерте в Перми инциденты

Белорусский исполнитель Макс Корж прокомментировал произошедший пожар, драку и ДТП на его концерте в Перми. Соответствующую публикацию он выложил в Instagram.

Он подтвердил, что во время его выступления из-за зажженных фаеров случился пожар, однако отметил, что стычек с пожарнымиипубликой не было.

По его словам, столкновения были только с работниками охранной службы клуба.

Исполнитель также рассказал о произошедшем ДТП с фанатским автобусом, добавив, что есть пострадавшие.

«Не думайте, что мне плевать на все, я также как и вы переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой», — заключил Корж.

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