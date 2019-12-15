Директор Ротару заявил, что певица еще приедет в Москву в этом году

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что исполнительница вновь может приехать в российскую столицу в ближайшее время. Об этом он сказал «Газете.Ru».

По его словам, пока конкретных планов нет, но приезды в Москву могут произойти. Также он отметил, что у Ротару много предложений, но приезд певицы возможен только, если она этого захочет.

«Пока конкретных планов нет, но они (концерты в России) возможны — почему бы нет. Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много. Сейчас закончились съемки в России, сегодня София Михайловна улетела из Москвы», — рассказал Лавров.

Он отметил, что 15 декабря у Ротару будет встреча в Ницце. Но певица должна вернуться в Москву до конца 2019 году на еще одно мероприятие.

«Еще в 2019 году будет одно мероприятие в Москве, не буду рассказывать, что за мероприятие, не могу. Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — заключил директор певицы.

Ранее Софию Ротару раскритиковали из-за планов принять участие в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России. В 2018 году Ротару отказывалась от гастролей в России из-за введения военного положения на Украине, однако не делала высказываний по поводу отношений двух стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ротару рассказала о своем концерте на российской сцене после возвращения

— Ротару уговаривают выступать в России