Умерла от рака звезда кинематографа «новой волны» Анна Карина

Во Франции на 80-м году жизни скончалась от онкологической болезни актриса Анна Карина, которая известна по ролям в фильмах классика «новой волны» режиссера Жан-Люка Годара, сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющимся данным, актриса ушла из жизни накануне, 14 декабря.

Предполагается, что актриса умерла от рака.

Настоящее имя актрисы Ханна Карин Бларке Байер, псевдоним она взяла по совету Коко Шанель. В ее фильмографии насчитывается более 40 картин. Также Карина написала четыре романа. Она свободно владела датским, французским, английским, шведским и итальянским языками.