Paramount Pictures устроит перезапуск «Могучих рейнджеров»

Студия Paramount Pictures готовит новый фильм во франшизе «Могучие рейнджеры», который станет очередным ее перезапуском. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что проект может возглавить автор сериала «Конец ***го мира» Джонатан Энтуистл.

Как известно, за сценарий будет отвечать Патрик Берли, который ранее работал над фильмом «Кролик Питер 2».

О точной дате съемок и релиза картины информации пока нет.

Как известно, в 2017 году на экранах появилась лента «Могучие рейнджеры», которая провалилась в прокате и получила много негативных отзывов от критиков.