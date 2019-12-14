«Союзмультфильм» показал продолжение созданного 50 лет назад мультфильма «Умка»

«Умка» (1969), реж. Владимир Попов
Союзмультфильм

На киностудии «Союзмультфильм» 14 декабря состоялся премьерный показ третьей части мультфильма «Умка». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей», — сказал замминистра культуры Павел Степанов.

По словам генерального директора «Союзмультфильма» Юлианы Слащевы, мультфильм получился таким же трогательным и милым, и передает все те же ценности, которые закладывались в «Умку» его создателями 50 лет назад.

Отмечается, что знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма исполнила певица Лариса Долина.

Также уточняется, что картина будет доступна в онлайн кинотеатре с 17 декабря, а на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube мультфильм появится 23 декабря.

Мультфильм про белого медвежонка Умку был создан в 1969 году. В 1970 году вышла вторая часть «Умка ищет друга».

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