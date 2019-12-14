«Союзмультфильм» показал продолжение созданного 50 лет назад мультфильма «Умка»

На киностудии «Союзмультфильм» 14 декабря состоялся премьерный показ третьей части мультфильма «Умка». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей», — сказал замминистра культуры Павел Степанов.

По словам генерального директора «Союзмультфильма» Юлианы Слащевы, мультфильм получился таким же трогательным и милым, и передает все те же ценности, которые закладывались в «Умку» его создателями 50 лет назад.

Отмечается, что знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма исполнила певица Лариса Долина.

Также уточняется, что картина будет доступна в онлайн кинотеатре с 17 декабря, а на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube мультфильм появится 23 декабря.

Мультфильм про белого медвежонка Умку был создан в 1969 году. В 1970 году вышла вторая часть «Умка ищет друга».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый мультфильм про медвежонка Умку выйдет через 50 лет после оригинального