Пригожин рассказал о состоянии сына Валерии после второго ДТП за неделю

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Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о состоянии сына певицы Валерии Арсения Шульгина после второго за неделю ДТП с его участием.

«В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались [из больницы], и в них врезались», — сказал Пригожин.

Шульгин возвращался из больницы, куда был вынужден обратиться несколько дней назад после другого ДТП, в котором получил легкие травмы. По его словам, в их автомобиль врезался микроавтобус. У машины пострадало крыло, пассажиры и водитель не пострадали.