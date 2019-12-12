Бейонсе и Рианна вошли в список самых влиятельных женщин Forbes

Журнал Forbes представил список самых влиятельных женщин 2019 года в мире.

В топ попали несколько представительниц шоу-бизнеса. 20-ю строчку в нем заняла телеведущая Опра Уинфри, чье шоу остается на американском ТВ уже 25 лет. На 61-м месте оказалась певица Рианна, на 66-м — поп-исполнительница Бейонсе, на 71-м — их коллега Тейлор Свифт. На 79-м месте оказалась режиссер Ава ДюВерней, на 90-м — актриса Риз Уизерспун.

Самой влиятельной женщиной 2019 года стала Ангела Меркель.

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