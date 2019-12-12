Помимо Успенской Лоза причислил к спонсорам АТО Гребенщикова и Жванецкого

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на критику певицы Любови Успенской, которая высказалась по поводу того, что она якобы поддерживает украинскую армию.

В интервью телеканалу «Россия-1» Лоза ранее заявил, что все российские артисты, которые выступают на Украине, платят «налог на армию», и деньги, в частности, идут на поддержание ВСУ. Также Лоза оправдал желание Ротару вернуться в Россию.

«Я не знаю, какая может быть причина обиды Успенской на то, что я поддержал Ротару. Бред какой-то, чушь какая-то. Все нападки на Ротару беспочвенны. Хотите нападать — приведите конкретный текст. Никто не привел. А если нет текста, но нет и нападок, это глупость», — сказал Лоза «Газете.Ru».

Лоза не отказался от своих слов и продолжил настаивать, что Успенская поддерживает АТО, добавив к ней в «сообщники» Михаила Жванецкого и Бориса Гребенщикова.

«Если Успенская провела легальный тур по Украине и билеты на ее концерты продавались легально, то часть выручки пошла на поддержку АТО. Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство. Если ты поехал на Украину работать, ты будешь поддерживать АТО — это факт. И Жванецкий, и Успенская, и Гребенщиков, и все, кто там работал легально, отстегивали какую-то часть, потому что это установлено законом», — заявил музыкант.

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