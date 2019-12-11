Петросян ответил на слухи о женитьбе

Юморист Евгений Петросян прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации сообщения о его женитьбе. Свою позицию артист выразил в социальной сети Instagram.

Петросян обвинил СМИ в клевете, оскорблении и издевательстве, отметив, что журналисты повели себя непристойно.

При этом в своей публикации артист не подтвердил и не опроверг сведения о женитьбе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.

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