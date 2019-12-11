Песков заявил, что Путин не смотрел «Слугу народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа», где главную роль исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков заметил, что Путин не планирует смотреть этот сериал.

По словам Пескова, времени на сериалы у президента нет.

Ранее стало известно, что сериал «Слуга народа» выйдет на канале ТНТ.

Зеленский играет роль учителя Василия Голобородько, который недоволен положением дел на Украине. Шоу создано при участии «Студии Квартал-95».

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