Шнуров опечален смертью Лужкова

Рок-музыкант Сергей Шнуров высказался о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Instagram.

В стихах Шнуров вспомнил об отставке Лужкова и уверенности, что он «всех переживет. «Эх, Михалыч, ты эпоха, / Да, сегодня умер Мэр. / С ним Москве жилось неплохо, / Дико, мощно, например», — пишет артист. «Почему мне грустно стало? / Яркий был он человек», — заключил Шнуров.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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