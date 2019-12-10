Прокуратуру попросили проверить обложку рэп-альбома с «Родиной-матерью»

Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев обратился в прокуратуру из-за обложки нового альбома рэп-группы Anacondaz, передает РИА «Новости».

На обложке изображена деформированная скульптура «Родина-мать зовет!» со скелетом внутри. «На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение», — сетует Дементьев.

Он подчеркнул, что рэперы не обращались за разрешением на использование образа «Родины-матери» в музей «Сталинградская битва», обладающий авторскими правами на использование изображения.

В прокуратуре Волгоградской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Скульптурная композиция «Родина-мать зовет!» представляет собой женщину, держащую в руке меч. Фигура установлена на Мамаевом кургане и видна на десятки километров

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