Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи

Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.

Утверждается, что поклонники попросили участников дуэта о совместной фотографии прямо перед выступлением. Получив отказ, они стали караулить музыкантов в машине неподалеку. Догнав уезжающих с концерта рэперов на светофоре, фанаты снова попросили о фотографии и после отказа начали стрелять.

После этого дуэту пришлось написать заявление в полицию.

HammAli & Navai выступают с 2016 года. В клипах дуэта снимались телеведущая Настя Ивлеева и модель Маша Миногарова.

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