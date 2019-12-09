Сестра Фриске раскритиковала реакцию Шепелева на болезнь певицы
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о реакции ее супруга, телеведущего Дмитрия Шепелева, на известие о болезни звезды.
Наталья утверждает, что Шепелев активно готовился к смерти гражданской супруги и оформил доверенность на распоряжение ее деньгами. «Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, а нам ее продюсер звонил: «Заберите у него карты». А он просто по двадцать миллионов снимал», — цитирует РИА «Новости» Наталью Фриске, высказавшуюся в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Фриске добавила, что может подтвердить свои слова выписками со счетов, однако затевать судебные разбирательства с Шепелевым не намерена.
Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года. Сейчас Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, рожденного в отношениях с Фриске, и готовится к свадьбе.
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