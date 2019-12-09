Степаненко отреагировала на слухи о свадьбе Петросяна

Юмористку Елену Степаненко спросили о слухах о том, что ее экс-супруг, комик Евгений Петросян, якобы женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

О свадьбе 74-летнего артиста рассказал ранее его друг. По словам Степаненко, о бракосочетании она ничего не знает. «Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — сказала Елена Степаненко в беседе с изданием Super.

Сама Брухунова комментировать сообщения отказалась.

Со Степаненко, своей четвертой женой, Петросян развелся в 2018 году. Тогда же поползли слухи о его романе с помощницей.

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