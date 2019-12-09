Андрей Малахов покидает должность главреда журнала StarHit

Российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что покидает свой пост главного редактора журнала StarHit. Об этом говорится на сайте издания.

Он признался, что в настоящее время его возможности для проверки и контроля выходящего контента в журнале исчерпаны.

Также Малахов объявил, что печатной версии журнала больше не будет. С января 2020 года он будет выходить только в электронной версии.

«Мои возможности... под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны», — подчеркивает издание.

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