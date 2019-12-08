Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премия Европейской киноакадемии — награда за выдающиеся достижения в Европейском кинематографе, которая вручаются ежегодно начиная с 1988 года. Ее также часто называют «еврооскар»

Сенцов считает, что ему отказали в выступлении во время церемонии из-за «опасения неидеального английского или политических тем», без которых он бы не обошелся.

Режиссер также остался недовольный тем, что после награждения вечеринка прошла в ресторане «Москва», куда он решил не идти.

По его словам, европейцы не увидели никакой проблемы в названии ресторана, «и это многое объясняет, ведь за ними не стреляют из минометов».

В то же время Сенцов заявил, что данная церемония стала одной из лучших, на которых он был.

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