Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом «360» ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

По словам Павлиашвили, навязчивость людей — это характер, а артисту нельзя недооценивать любителей его творчества. «Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — уверен Павлиашвили, добавив, что благодарен поклонникам за любовь и внимание. «Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно», — говорит музыкант. Он также отметил, что не осуждает Паулса за его позицию.

О том, что российская публика показалась ему навязчивой, Паулс рассказал ранее в интервью изданию Apollo.

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