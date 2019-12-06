Disney показал первый тизер сиквела «Последнего богатыря»
Студия Disney показала первый тизерный трейлер к сиквелу фильма «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.
По сюжету фильма «Последний богатырь: Корень зла», главный герой Иван отказывается от участия в Богатырских играх витязей, но когда пробуждается древнее зло, объединяется с богатырями.
В сиквеле снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и Евгений Дятлов. Богатыря Финиста сыграл новичок в серии — Кирилл Зайцев.
Премьера «Последнего богатыря» запланирована на декабрь 2020 года.
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