Госдума единогласно поддержала отмену возрастных маркировок для произведений искусства
close
Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, которые отменяет большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, передает ТАСС.
Согласно проекту закона, останется только маркировка «18+».
Промежуточная маркировка от «0+» по «16+» больше применяться не будет.
Ранее президенту России Владимиру Путину пожаловались на «тонкую грань разврата между маркировками 0+ и 6+». После этого законопроект был внесен в Госдуму.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Маркировочный абсурд»: почему «Тихий Дон» закатан в целлофан