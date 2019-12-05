Госдума единогласно поддержала отмену возрастных маркировок для произведений искусства

Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, которые отменяет большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, передает ТАСС.

Согласно проекту закона, останется только маркировка «18+».

Промежуточная маркировка от «0+» по «16+» больше применяться не будет.

Ранее президенту России Владимиру Путину пожаловались на «тонкую грань разврата между маркировками 0+ и 6+». После этого законопроект был внесен в Госдуму.

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