«Ирония судьбы» стала любимым новогодним фильмом россиян

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» назван любимым новогодним фильмом россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

На втором месте расположилась семейная комедия Криса Коламбуса «Один дома» (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли. На третьем месте — снова Рязанов с «Карнавальной ночью».

Среди любимых новогодних фильмов также названы «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса и другие картины. Отдельный рейтинг российских новогодних картин XXI века возглавил фильм «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на телевидении в 1976 году. Главные роли исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

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