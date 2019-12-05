Тереза Дурова госпитализирована

Режиссер и художественный руководитель «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова экстренно госпитализирована, сообщает «Рен ТВ».

Известно, что в больницу Дурова попала после обморока. Дурова потеряла сознание у себя дома, в таком состоянии артистку обнаружил ее водитель, к которому она не вышла в назначенное время.

Прибывшие после вызова врачи привели Дурову в сознание, но заподозрили у нее инсульт. Было принято решение о госпитализации.

66-летняя Тереза Дурова — правнучка знаменитого циркового артиста Анатолия Дурова. «Театриумом на Серпуховке» (ранее Московский театр клоунады) руководит с 1992 года.

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