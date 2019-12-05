Терезу Дурову реанимируют, пишут СМИ

Художественный руководитель Московского театра клоунады и правнучка знаменитого циркового артиста Анатолия Дурова Тереза Дурова нуждается в экстренной госпитализации, сообщает Mash.

Утверждается, что 66-летняя артистка потеряла сознание у себя дома на Кутузовском проспекте. Сейчас ее реанимируют на месте, а позднее планируется переместить Дурову в больницу.

Врачи подозревают, что у Терезы Дуровой случился инсульт.

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