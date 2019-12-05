С владельца снесенного «Соловья» хотят взыскать 49 миллионов

Энергетическая компания МОЭК подала в Арбитражный суд на владельца снесенного кинотеатра «Соловей», сообщает Mash.

С компании «Киноцентр» хотят взыскать 47 млн руб. долга за отопление, еще в 2 млн руб. оценена неустойка.

Производство по делу началось за 2 дня до начала сноса здания «Соловья».

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. В октябре 2018 года собственник здания получил разрешение на снос кинотеатра для постройки гостиницы на этом месте. Горожане проводили митинги против закрытия кинотеатра, однако спасти его не удалось.

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