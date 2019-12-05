Граффити с котом и строителем появилось на одной из опор Крымского моста

На 256-й опоре автодорожной части Крымского моста появилось граффити с котом Мостиком и строителем. Об этом сообщает портал «Керчь ИНФО» на своей странице в Instagram.

На фото видно, что изображение представляет собой стоящего на фоне Крымского моста строителя в синей спецодежде, на руках у него знаменитый кот Мостик, а у ног рабочего сидит пес.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин надеялся стать первым, кто пересечет Крымский мост после его открытия. Однако его «обошел» местный кот, сумевший пройти по мосту за день до российского президента. После этого события кот Мостик стал чем-то вроде интернет-знаменитости в России.

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