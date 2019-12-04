Познер дважды победил рак

Тележурналист Владимир Познер в беседе с изданием «Стархит» рассказал о борьбе с раком.

По словам Познера, он дважды перенес рак. В 1993 году медики нашли у телеведущего опухоль предстательной железы. «Ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить», — поделился Познер. Позже он перенес рак во второй раз.

Телеведущий подчеркивает, что онкобольные зависят от поддержки близких и собственной веры в выздоровление. «Тот факт, что у меня был рак, позволяет мне говорить: посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое», — сказал он.

Владимиру Познеру 85 лет. Ведет . Ведет телепередачу «Познер» на Первом канале.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

— Певцов в образе Сталина погнал Познера из России

— Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ