Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации в беседе с Telegram-каналом «Подъем».
По словам Пельша, он сейчас проходит плановое обследование в институте хирургии имени Вишневского. «Вечером обещают отпустить», — рассказал шоумен.
Ранее сообщалось, что ведущий передачи «Угадай мелодию» госпитализирован с болями в груди.
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