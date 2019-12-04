Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

По словам Пельша, он сейчас проходит плановое обследование в институте хирургии имени Вишневского. «Вечером обещают отпустить», — рассказал шоумен.

Ранее сообщалось, что ведущий передачи «Угадай мелодию» госпитализирован с болями в груди.

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