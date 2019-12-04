Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает «Рен ТВ».

Утверждается, что шоумен попал в больницу после жалоб на давящие боли в груди. Валдису Пельшу стало плохо после физических нагрузок. Сейчас медики выясняют, что случилось с артистом.

Валдис Пельш — руководитель и ведущий телепередачи «Угадай мелодию».

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