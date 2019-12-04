Звезда фильма «Аладдин» пожаловался на бойкот со стороны режиссеров

Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в картине Гая Ричи «Аладдин» рассказал о своей карьере после премьеры, передает Daily Mail.

По словам Массуда, он не получил ни одного предложения сняться в кино после «Аладдина». Артист призвал коллег помнить, что после подобных ролей их не всегда ждет признание. «Кто-то говорил — он заработал миллионы, все хотят его снимать, — но это не так», — грустит Массуд.

28-летний актер уверен, что режиссеры его не будут замечать еще долго.

Киноверсия диснеевского мультфильма 1992 года вышла на экран весной 2019 года. Картина заработала в прокате более миллиарда долларов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Disney снимет фильм об инспекторе Гаджете

— «Аладдин» собрал $1 млрд в мировом прокате

— «Аладдин» возглавил российский прокат