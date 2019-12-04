Полотно Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн

Картина французского художника Поля Гогена Te Bourao II («Толстое дерево») выкупили на торгах в Париже за €9,5 млн. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что произведение искусства приобрел международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции.

Известно, что живописец нарисовал ее в 1897 году во время своего пребывания на Таити.

Само полотно имеет размер 73 на 92 см. На нем изображены ручей с птицами и цветами в сине-зеленых тонах.

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