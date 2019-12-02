Диана Шурыгина развелась с мужем

Диана Шурыгина официально развелась с Андрей Шлягиным. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По ее словам, бывший муж забрал свидетельство о расторжении брака из загса и сообщил ей об этом по телефону.

«Я не верю. У меня выбило мозги», — сказала Шурыгина.

Сейчас Шурыгина встречается с миллионером Денисом Ребровым.

В 2016 году 16-летняя Диана Шурыгина стала известна после того, как сообщила об изнасиловании «на вписке» после того, как она выпила немного водки («на донышке»). Суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя Сергея Семёнова виновным в совершении изнасилования. Приговор ему был смягчен с 8 лет до 3,3 лет колонии. Инцидент стал резонансным после участия героев в шоу «Пусть говорят».

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