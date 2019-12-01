Элтон Джон вышел на сцену в балетной пачке

Британский музыкант Элтон Джон появился на финальном поклоне детского мюзикла «Билли Эллиот» в балетной пачке. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что действие происходило в театре в Сиднее.

После завершения спектакля зрители ожидали выхода актерского состава, который состоял из детей. Для публики стало неожиданностью, когда среди юных артистов они увидели Элтона Джона. На нем была надета балетная пачка, также, как и на выступавших детях.

«Команда мбюзикла «Билли Эллиот» была удивлена вчера вечером особенным гостем... Сэром Элтоном Джоном! Элтон присоединился к нашему актерскому составу на сцене, и зрители разразились бурными аплодисментами!», — написали организаторы мюзикла.

Британский певец является композитором этого спектакля.

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