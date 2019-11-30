Гусман ответил на слова Светлакова о вырезанной шутке

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу вырезанной шутки шоумена и актера Сергея Светлакова. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его словам, удалением шуток занимаются «только ублюдки».

«Может вырезали потому, что она показалась несмешной редакторам, это может быть. Мне тоже показалась несмешной, но вырезать я бы ничего не стал», — сказал Гусман.

Он также отметил, что никогда не удалял шутки.

Ранее Светлаков пошутил на «Встрече выпускников» КВН в Екатеринбурге. Во время выступления он назвал всем присутствующим в зале адрес отеля Гусмана, а затем пожелал этому члену жюри «хорошего уральского вечера».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Светлаков рассказал про вырезанные из КВН шутки