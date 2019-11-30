Светлаков рассказал про вырезанные из КВН шутки

Актер и шоумен Сергей Светлаков заявил о том, что из КВН вырезают шутки. Об этом он сказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Так, он выразил сожаление, что в юмористическую передачу не была включена шутка про члена жюри Юлия Гусмана, которая была произнесена на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.

По словам Светлакова, тот не оценил разминку от его команды «Уральские пельмени». Артист пояснил, что его коллектив получил от жюри плохие оценки.

Светлаков добавил, что пошутил, назвав всем присутствующим в зале адрес отеля Гусмана, а затем пожелал этому члену жюри «хорошего уральского вечера».