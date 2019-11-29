В Москве заочно арестован фигурант дела о библиотеке Шнеерсона

Директор библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» в Нью-Йорке раввин Шолом Дов-Бер Левин заочно арестован по обвинению в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Тверского суда.

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции. 71-летнему Левину предъявили обвинение по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей). Эта статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас директор библиотеки объявлен в международный розыск.

В библиотеке у заочно арестованного раввина находятся семь книг из коллекции Йосефа Ицхака Шнеерсона.

Любавический раввин Иосиф Ицхак Шнеерсон вывез часть своей коллекции из Могилевской губернии в Москву в начале Первой мировой войны. Вторая часть оказалась с ним в Польше, где книги во время Второй мировой конфисковали нацисты. После коллекция в качестве трофея снова отправилась в Россию.

Сейчас библиотека древнееврейских книг и архив Шнеерсона находятся в России. 16 января 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по $50 тыс. ежедневно до даты возврата американским хасидам коллекции книг. Позже часть книг была передана московскому Еврейскому музею и центру толерантности.

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