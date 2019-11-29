Во МХАТе опровергли слухи о госпитализации Дорониной

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Наталья Федотова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что президент театра Татьяна Доронина якобы в настоящее время находится в больнице

По ее словам, народная артистка СССР ранее действительно обращалась в клинику, однако происходило это в плановом порядке — в рамках подготовки актрисы к церемонии вручения госнаград в Кремле, которая прошла 21 ноября. «Нет, [она не в больнице]. Я только что разговаривала с ее помощником, он мне подтвердил, что она дома, с ней все нормально», — сказала Федотова «Газете.Ru».

Представительница театра также отметила, что Доронина недавно проходила плановую госпитализацию — перед вручением ей ордена. «Это была плановая госпитализация — чтобы подлечиться и лучше выглядеть», — уточнила Федотова.

Ранее Доронина ушла с поста худрука МХАТа и стала президентом этого культурного учреждения. 21 ноября в Кремле ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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