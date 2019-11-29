Найден ранний портрет Елизаветы I, которым привлекали ее женихов

Реставраторы обнаружили под картиной с неизвестной женщиной портрет молодой британской королевы Елизаветы I. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Как отмечается, владельцы полотна не знали, кто изображен на полотне. Определить героиню произведению удалось во время экспертизы. Реставраторы нашли под слоями краски, предположительно нанесенными в XIX веке, потрет монарха.

Картина была написана в 1562 году, спустя три года после коронации Елизаветы I. Это изображение считается самым ранним, на тот момент королеве было около 29 лет.

Предполагается, что полотно было создано для привлечения потенциальных женихов правительницы, чтобы они мужья увидели ее свежий и утонченный образ, уточнил директор отдела старых мастеров Bonhams Эндрю Маккензи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Картина Гончаровой «Испанка» ушла с молотка за $1,2 млн на аукционе русского искусства в Лондоне

— Да Винчи поймали за руку: раскрыта тайна «Обнаженной Моны Лизы»

— Музей Прадо подключил старинные картины к 10YearsChallenge