Ямпольская опровергла слухи о своей жалобе на Театр.doc в МВД и прокуратуру

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook прокомментировала информацию «Новой газеты» о том, что она якобы обратилась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить московский театр «Театр.doc».

По словам Ямпольской, она никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры. «Поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции. Этот порядок прописан в федеральном законодательстве. Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало», — подчеркнула политик.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на анонимный источник в театре сообщила, что депутат Елена Ямпольская написала заявления в полицию и прокуратуру с просьбой проверить спектакли «Театра.doc» «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» на антироссийскую пропаганду.

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