С Зураба Церетели взыскали 29 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора и художника Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки по иску московского департамента городского имущества, сообщает РИА «Новости».
Спор связан с долгом Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице, заключенным 29 сентября 2003 года.
Ранее департамент хотел взыскать со скульптора более 55 млн руб. — в эту сумму входили долг, и пени. Однако позже выяснилось, что долг Церетели погасил и остались пени, которые были пересчитаны и в итоге составили 58 млн руб. Иск был удовлетворен наполовину.
Скульптору Зурабу Церетели 85 лет. Народный художник России. С 1997 года возглавляет Российскую академию художеств.
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