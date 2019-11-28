С Зураба Церетели взыскали 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора и художника Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки по иску московского департамента городского имущества, сообщает РИА «Новости».

Спор связан с долгом Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице, заключенным 29 сентября 2003 года.

Ранее департамент хотел взыскать со скульптора более 55 млн руб. — в эту сумму входили долг, и пени. Однако позже выяснилось, что долг Церетели погасил и остались пени, которые были пересчитаны и в итоге составили 58 млн руб. Иск был удовлетворен наполовину.

Скульптору Зурабу Церетели 85 лет. Народный художник России. С 1997 года возглавляет Российскую академию художеств.

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