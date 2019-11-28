Действия задержавших Бочкареву полицейских проверили

В действиях полицейских, задержавших актрису Наталью Бочкареву с запрещенным веществом, не нашли правонарушений, передает Mash.

Утверждается, что глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в главк полиции с требованием разобраться в деталях ситуации. После проверки оказалось, что вещество действительно оказалось наркотиком. Сейчас Наталья Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

В сентябре Бочкареву остановили во время управления автомобилем. В нижнем белье, как утверждалось, она прятала запрещенное вещество, а от медицинского освидетельствования отказалась.

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