Бузова ответила на обвинения в краже статуэтки «Нового радио»

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Певица Ольга Бузова ответила на подозрения со стороны комитета музыкальной премии «Нового радио» в том, что она якобы украла наградную статуэтку, когда гостила на церемонии.

Певица никогда не становилась лауреаткой премии и не могла получить ее, однако статуэтку заметили в передаче с Ксенией Собчак, беседовавшей с Ольгой Бузовой. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Ольга Бузова заявили, что следует библейским заповедям и никогда не берет чужих вещей.

По словам директора Бузовой Антона Богославского, певице премию присудили.

В комитете награды допускают, что награда могла попасть в сумку Бузовой по случайности, однако просят ее вернуть приз. Очередное вручение премии «Новое Радио» пройдет 21 февраля 2020 года на «ВТБ Арене».

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