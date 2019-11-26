Поплавская назвала свадьбу Собчак «обезьяньим театром»
Актриса Яна Поплавская рассказала, какой будет ее свадьба с радиоведущим Евгением Яковлевым, сообщает Bim.ru.
По ее мнению, свадьба прежде всего не должна быть похожей на бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. «Отметим камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак. Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: «Зачем?» Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — рассуждает Поплавская.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в Москве в сентябре.
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