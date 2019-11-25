Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок

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Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал «Стархит».

Утверждается, что после своего решения свести татуировки Денис якобы начал получать угрозы в Instagram, а потом «татуированные люди» подкараулили его недалеко от дома. «Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки», – поделился инсайдер.

Сын актрисы сейчас отдыхает дома, серьезных травм он не получил, однако на лицо пришлось наложить швы.

Денису Шальных 27 лет, известность он приобрел благодаря многочисленным татуировкам. Молодой человек работает стилистом.

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