Поклонская рассказала о готовности подать руку помощи Катамадзе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о готовности подать руку помощи грузинской певице Нино Катамадзе, которая ранее заявила, что «Россия — оккупант» и пообещала больше не петь на русском языке.

«Я сказала, что это крик отчаяния, тем более, сказанный на русском языке — почему бы не протянуть руку помощи? Я в своих комментариях ранее говорила, что абсолютно любому человеку, даже тому, что считает меня своим врагом (потому что у меня их нет, я вообще не воспринимаю людей, как врагов), при необходимости я всегда подам руку помощи», — прокомментировала слова Катамадзе Поклонская.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в РФ устали от гастролеров, которые посещают страну, чтобы зарабатывать деньги.

«А у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», — сказал Пушков.

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