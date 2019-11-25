Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу «Зеленый свод», где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро. Об этом сообщает издание Freie Presse.

Уточняется, что преступление произошло в исторической части коллекции. Сумма ущерба устанавливается. На месте в настоящее время работают оперативники.

Сокровищница была построена в 1723–1730 годах. Коллекция демонстрируется в двух постоянных экспозициях — «Исторических Зеленых сводах» и «Новых Зеленых сводах», расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции. Ежегодно музей посещают около 500 тыс. человек.

Один из самых ценных экспонатов «Зеленого свода», единственный крупный бриллиант зеленого цвета весом более восьми грамм, в настоящее время экспонируется в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Технологию меток для защиты экспонатов начали внедрять в музеях России

— «Хотел хайпануть»: вор объяснил кражу картины Куинджи