Трейлер нового сезона «Доктор Кто» появился в сети

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В интернете появился трейлер нового сезона британского сериала «Доктор кто», премьера которого ожидается в 2020 году. Об этом сообщает портал Mashable.

Оригинальная версия сериала выходила с 1963 по 1989 год. В 2005 году съемки возобновили. И, начиная с этого времени, новый сезон станет двенадцатым по счету.

Актриса Джоди Уиттакер стала «тринадцатым доктора» в 2018 году, и первой женщиной в этой роли. Она будет главным героем и в следующем сезоне.

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