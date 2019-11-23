Трейлер нового сезона «Доктор Кто» появился в сети
В интернете появился трейлер нового сезона британского сериала «Доктор кто», премьера которого ожидается в 2020 году. Об этом сообщает портал Mashable.
Оригинальная версия сериала выходила с 1963 по 1989 год. В 2005 году съемки возобновили. И, начиная с этого времени, новый сезон станет двенадцатым по счету.
Актриса Джоди Уиттакер стала «тринадцатым доктора» в 2018 году, и первой женщиной в этой роли. Она будет главным героем и в следующем сезоне.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Не готова уйти»: Доктор Кто остался женщиной